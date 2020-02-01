Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصوفي: معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين الحوثيين والإخوان

السبت 01/فبراير/2020 - 06:08 م
Advertisements
رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري
رئيس تحرير موقع نيوز يمن الإخباري
وكالات
Advertisements

أفاد رئيس تحرير موقع "نيوز يمن" الإخباري نبيل الصوفي، اليوم السبت، بأن "معارك مدينة نهم اليمنية تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية وتنظيم جماعة الإخوان".

وقال رئيس تحرير موقع "نيوز يمن" الإخباري، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "معارك نهم تظهر هزيمة نفسية مطلقة لدى المقاتل تحت قيادة بقايا الدولة من الاخوان والمؤتمر في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) وفي مدينة مأرب".

كما أكد الصوفي، على أن "الشمال في خطر ماحق"، لافتاً إلى أن "الحوثي بعد أن أسقط الوحدة وفتت الدولة يتفرغ للشمال، إهانة وتحقير".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهم معارك نهم اليمن الصوفي الحوثيين الإخوان

أخبار تهمك

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ ساعة

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامتون الآن | مشاهدة مباراة ليفربول kora live | يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول yalla shoot ماتش محمد صلاح yallakora

منذ أقل من نصف ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ حوالي 3 ساعات

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ أقل من ساعتين

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ أقل من ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ أقل من ساعة

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و نصف

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع قيادي حوثي بارز في معارك ضد العمالقة بالحديدة

تركيا تتخلى عن الجماعة.. إخوان اليمن يتقاربون مع الحوثيين بـ"التقية السياسية"

إخوان اليمن يتغازلون مع مليشيا الحوثي الإيرانية

حالة من الغزل بين حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي

إعلامي يمني جنوبي يكشف عن خيانة حزب الإصلاح لاستهداف اتفاق الرياض

وزير الإعلام اليمني ينتقد الانتصارات الزائفة لـ"الحوثيين"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

06:28 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status