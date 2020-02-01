الصوفي: معارك نهم تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين الحوثيين والإخوان





أفاد رئيس تحرير موقع "نيوز يمن" الإخباري نبيل الصوفي، اليوم السبت، بأن "معارك مدينة نهم اليمنية تظهر ما هو أسوأ من التنسيق بين ميليشيا الحوثي الإنقلابية الإرهابية وتنظيم جماعة الإخوان".





وقال رئيس تحرير موقع "نيوز يمن" الإخباري، في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "معارك نهم تظهر هزيمة نفسية مطلقة لدى المقاتل تحت قيادة بقايا الدولة من الاخوان والمؤتمر في عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) وفي مدينة مأرب".





كما أكد الصوفي، على أن "الشمال في خطر ماحق"، لافتاً إلى أن "الحوثي بعد أن أسقط الوحدة وفتت الدولة يتفرغ للشمال، إهانة وتحقير".



