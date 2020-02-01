عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كاباييرو يحقق لقب "عميد لاعبي البريميرليج "

السبت 01/فبراير/2020 - 06:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

فاجأ المدير الفني فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي الجميع وأقحم الحارس المخضرم ويلي كاباييرو في مباراة فريقه التي جمعته بنادي ليستر سيتي لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وجاءت مشاركة اللاعب مفاجأة بالنسبة للبعض على حساب الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي حل بديلًا اليوم بعد سلسلة العروض المتواضعة والأخطاء التي وقع بها مؤخرًأ.

وعلى الرغم من إبعاد الحارس لعديد الكرات الخطيرة إلا أن كاباييرو لم ينجح في مساعدة فريقه على تحقيق الفوز بعد أن تلقت شباكه هدفين في الشوط الثاني عن طريق هارفي بارنز وبن تشيلويل .

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات أن كاباييرو بات أكبر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعمر 38 عامًا و126 يومًا وهو ثاني أكبر لاعب في تاريخ تشيلسي مشاركة بالبريميرليج بعد مارك شوارزر بعمر 41 عامًا في عام 2014.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

تشيلسي الان ؤ

أخبار تهمك

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. حبس المقاول الهارب محمد علي وسيدة 5 سنوات

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ شهر

اضغط هنا وسجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات now

منذ أقل من ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ 40 دقيقة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعة الا ربع

بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر بدون تقطيع Bein Sport

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 23 ساعة

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعة و نصف

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف الزمالك رابط ماتش الزمالك BEIN مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعة و 21 دقيقة

جول zamalek مشاهدة مباراة الزمالك واغسطس لايف اليوم بث مباشر دوري ابطال افريقيا live

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رابط kora star مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر zamalek كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة الزمالك NOW

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من قائد تشيلسي على واقعة "ساري وكيبا"

حارس تشيلسي وساري يوضحان الأزمة في بيانين رسميين

ماوريسيو ساري يؤدب كيبا

أزمة جديدة لـ"كيبا" مع تشيلسي.. وعقوبات صارمة في إنتظاره

أسطورة أرسنال يهاجم ساري بسبب "كيبا"

كيف نجح لامبارد في إعادة هيبة تشيلسي محلياً وقارياً؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 م

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة بدون تقطيع

بدون تقطيع| مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

04:45 م

يالا صلاح.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ساوثهامتون بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT المفتوحة

04:57 م

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

05:38 م

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status