تحذير وتوضيح.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا لجميع مديري المديريات التعليمية، تحذر من خلاله من الاستعانة بمحاضرين أو متخصصين من خارج الوزارة؛ لعمل ندوات داخل المدارس سواء كانت ندوات توعية أو ندوات تعليمية.





وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة بعض المدارس التي تقوم بعمل هذا الأمر دون أخذ موافقة أمنية على هذا الأمر.





وشددت الوزارة، أنه لابد من أخذ موافقة الوزارة أولا قبل إجراء أى ندوات داخل أي مدرسة أو اصطحاب الطلاب لأي من المنشآت التعليمية.



