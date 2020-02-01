مصادر تكشف موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بعض المديريات التعليمية لم تنته حتى الآن من رصد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.





وكشفت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن وزارة التربية والتعليم لم تحدد حتى الآن موعد ظهور النتيجة، وأنه من المتوقع ظهور النتيجة خلال الأسبوع الجاري.





وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن النتيجة لم تظهر، وسيتم ذلك خلال أيام، والإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي رسمي للوزارة.





وكان قد انتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الثانوية تقوم بتجميع الدرجات ورصدها على أن يتم إرسالها للوزارة؛ ليتم إعلانها رسميًا.



