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قمة مُحتملة مع الأهلي.. المنافسين المحتملين للزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:48 م
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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اختتم فريق الزمالك اليوم السبت، مبارياته في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعادله سلبيًا مع فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بالبطولة الإفريقية، والتي جمعتهما على ملعب "11 نوفمبر" بأنجولا.

وضمن فريق الزمالك تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط، خلف فريق مازيمبي الكونغولي "المتصدر" بـ 14 نقطة، بينما ودع فريقي أول أغسطس صاحب المركز الثالث بـ 4 نقاط، وزيسكو يونايتد صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط منافسات البطولة الإفريقية بشكل رسمي.

ماذا ينتظر الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الزمالك سيتواجد في المستوي الثاني في تصنيف الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيواجه أحد الأندية أصحاب المراكز الأولي في المجموعات الثلاث الأخري بعيدًا عن مجموعته التي يتصدرها (مازيمبي)، حيث تنص اللوائح على عدم مواجهة رفيق المجموعة.

وستقام قرعة دور الـ8 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير فى تمام السابعة مساءً.

ومن المحتمل أن يصطدم الفارس الأبيض بأحد الأندية التالية:-

- متصدر المجموعة الثانية:

يتنافس على صدارة المجموعة الثانية 3 أندية (الأهلي 10 نقاط - والنجم الساحلي 9 نقاط - والهلال السوداني 9 نقاط، وسيتم حسم المتأهلين عن هذه المجموعة وترتيب المركزين الأول والثاني مساء اليوم، حيث يلتقي الأهلي مع الهلال، والنجم الساحلي مع بلاتينيوم ستارز، وقد تضع القرعة الزمالك في مواجهة متصدر هذه المجموعة.

- ماميلودي صن داونز:

قد يواجه فريق الزمالك نظيره ماميلودي صن داونز "متصدر المجموعة الثالثة" برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين ولم يتلقي أي هزيمة، سجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

- الترجي التونسي:

القرعة قد تضع الزمالك في مواجهة نارية ضد فريق الترجي التونسي صاحب صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، من 3 انتصارات وتعادلين، ولم يخسر أي مباراة أيضًا، بينما سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

وينتظر الزمالك مواجهة قوية ضد الترجي يوم 14 فبراير الجاري في بطولة كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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