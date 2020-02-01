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عنتر يشارك مع الزمالك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر

السبت 01/فبراير/2020 - 04:43 م
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محمد عنتر
محمد عنتر
محمد أيمن
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عاد النجم محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة مع الفريق الأبيض بعد غياب إستمر لمدة كبيرة وصلت إلى 136 يومًا.

وسجل عنتر ظهوره في مباراة الزمالك ضد أول أغسطس الأنجويل والتي جمعتهما اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الساددسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الدقيقة 53 .

وحل اللاعب بديلًا لمتوسط الميدان كريم بامبو في تغيير كان هدفه تنشيط الناحية الهجومية للمارد الأبيض بعد أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ولم يكشر الزمالك خلاله عن أنيابه.

وكانت المشاركة الأخيرة التي ظهر فيها عنتر مع الزمالك في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي يوم الرابع عشر من سبتمبر قبل أربعة أشهر ونصف ضمن مباريات ذهاب دور الإثنين والثلاثين من البطولة الأفريقية .

ورجحت معظم وسائل الإعلام رحيل اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بسبب قلة مشاركاته لكن كارتيرون تمسك ببقاءه بسبب مشاركة الفريق في أكثر من مناسبة .

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الكلمات المفتاحية

محمد عنتر دوري أبطال أفريقيا الزمالك ضد أول أغسطس

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