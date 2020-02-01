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حبس صياد 6 سنواب لحيازته مخدرات في القاهرة

السبت 01/فبراير/2020 - 03:02 م
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مخدرات
مخدرات
نورهان ممدوح
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قضت محكمة شمال جنايات القاهرة، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات لصياد في النزهة، بتهمة
حيازته مواد مخدرة من مادة الفلونترازيبام. 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي، السعيد أحمد عبده، محمد مصطفى.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما اكتشف علاء عبد الرحمن عبد الحكيم، مأمور جمرك القاهرة، مرور حقيبة أحمد خليل إبراهيم، ٤٨ عاما على جهاز كشف محتوى الحقائب، وتبين أنها تحوي أشياء ذات كثافة واحدة تشبه الشرائط الدوائية.

 

وبتفتيش الحقيبة أسفرت عن اكتشاف وجود ٢٨٦٠ قرصا دوائيا، يشتبه في كونهم أقراصا مخدرة.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته لها وبتحليل الأقراص تبين أنها مواد مخدرة من الدرجة الأولى وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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الكلمات المفتاحية

نيابة حوادث حبس تحريات

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