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يوفنتوس يستعيد قائده

السبت 01/فبراير/2020 - 02:51 م
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كيلليني
كيلليني
محمد الدمتناوي
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تلقى فريق يوفنتوس خبراً ساراً، صباح اليوم بشأن عودة الدولي الإيطالي جورجيو كيليني قائد البيانكونيري، لصفوف الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وكان كيليني قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي نهاية أغسطس الماضي أثناء تدريبات يوفنتوس.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن كيليني أصبح قريب من المشاركة مع يوفنتوس في التدريبات الجماعية للفريق.

وتابعت الصحيفة أن كيليني أمامه أسبوعين فقط للعودة للمشاركة مع يوفنتوس في المباريات، مما يتيح له اللعب أمام ليون في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

ويواجه يوفنتوس فريق ليون يوم 26 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ16، قبل لقاء الإياب 17 مارس المقبل على ملعب أليانز بـإيطاليا.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ليون كيلليني الدوري الايطالي

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