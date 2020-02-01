توفيق عكاشة: مبارك وقف أسدا.. والسيسي واضحا بعدم تغير مصر

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الآلة الإعلامية العالمية تعمل على تضخيم وضع فيروس كورونا، ويصدر للعالم الخوف والقلق، حتى تحاصر الصين عالميا.





وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الآلة الإعلامية العالمية تصف خطة السلام الأمريكية بأنها ولدت ميتة، حيث أنها تدعم فكرة عدم جلوس الفلسطنيين على طاولة المفاوضات، معتبرا أن ذلك نوعا من الإدارة عن بعد.





وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن المعركة بين الصين ومطلق فيروس كورونا ليست متكافئة لعدم امتلاك الصين آلة إعلامية، حيث أنها تمتلك إعلام محلي، وليست قادرة على بناء رأي عام عالمي يؤيد الصين.



