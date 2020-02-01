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توفيق عكاشة: مبارك وقف أسدا.. والسيسي واضحا بعدم تغير مصر

السبت 01/فبراير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الآلة الإعلامية العالمية تعمل على تضخيم وضع فيروس كورونا، ويصدر للعالم الخوف والقلق، حتى تحاصر الصين عالميا.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن الآلة الإعلامية العالمية تصف خطة السلام الأمريكية بأنها ولدت ميتة، حيث أنها تدعم فكرة عدم جلوس الفلسطنيين على طاولة المفاوضات، معتبرا أن ذلك نوعا من الإدارة عن بعد.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة، أن المعركة بين الصين ومطلق فيروس كورونا ليست متكافئة لعدم امتلاك الصين آلة إعلامية، حيث أنها تمتلك إعلام محلي، وليست قادرة على بناء رأي عام عالمي يؤيد الصين.

وفي سياق آخر، أكد على أهمية دور الرئيس الأسبق حسني مبارك في إتفاقية أوسلو، معقبا: "وقف أسدا في الاتفاقية، وياسر عرفات كان يصفه بالرئيس المبارك حسني مبارك"، واليوم الرئيس السيسي واضحا أن مصر هي مصر لا تتغير.
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الكلمات المفتاحية

مبارك فيروس الكورونا توفيق عكاشة السيسي

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