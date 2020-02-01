مهرجان "اللهو الخفي" أحدث تعاون بين وفيلو وبيكا والتوت وبندق (التفاصيل)

تفاصيل مهرجان "اللهو الخفي"



غناء، أحمد الفيلو، وحمو بيكا، ونور التوت، وحودة بندق، ومن كلمات الشاعر الفاجر، ومن توزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: "اصحالي ياللي انت نايم أنا حملة بشعب قايم وفي بحر الاخصام عايم، محطوط مع اي وحش بنكشكو في اي حته مش هايب اي جته، انا لما بحط خطه انا بخبط متجرحش".



يُذكر أن حمو بيكا، نجم المهرجانات الشعبية، قد طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلًا عن إحياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وأبرزها الأردن والإمارات.



واستطاع "بيكا" أن يضع نفسه في قائمة الأكثر استماعًا والتي أعلنت عنها إدارة موقع "يوتيوب" لعالم 2019.



حمو بيكا هو مؤسس فرقته المكونة من نور التوت وعلي قدورة، والموزع فيجو الدخلاوي، وإدارة اعمال مصطفي دولسيكا، وحمو صبحي، سوشيال ميديا سامو الإرهابي.

طرح نجوم المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، وحمو بيكا، ونور التوت، وحودة بندق، أحدث اعمالهم التي تحمل اسم "اللهو الخفي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب، وحصد المهرجان في الساعات الأولى من طرحه على نسبة مشاهدة عالية.