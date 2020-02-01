جاكي شروف ينضم إلى فريق عمل فيلم "Sooryavanshi"

فيلم "Sooryavanshi" من بطولة أكشاي كومار وكاترينا كايف، ومن إخراج روهيت شيتي.



في عيد ميلاده الـ 63، لدى الممثل جاكي شروف مفاجأة خاصة لجميع معجبيه. حيث أصبح شروف أحدث إضافة إلى عالم الشرطة الخاص بـ روهيت شيتي وانضم إلى فريق Sooryavanshi.



انتقل المخرج شيتي إلى إنستجرام وتبادل الأخبار مع المعجبين، وكتب: "فقط عندما ظننت أنك تعرف كل شخصيات عالمنا الشرطي، نقدم لك الرجل نفسه "جاكي شروف".



يقوم ببطولة فيلم Sooryavanshi أكشاي كومار وكاترينا كايف، وهي الفيلم الرابع في سلسلة أفلام الشرطة للمخرج روهيت شيتي، الذي بدأ مع فيلمه الأول للشرطة Singham في عام 2011.



سنشاهد أكشاي وكاترينا مرة أخرى معًا، بعد مرور 10 سنوات على آخر فيلم لهما معًا.



في يناير، شاركت كاترينا كايف صورة مع أكشاي كومار وروهيت شيتي من موقع التصوير. وعلقت قائلة: "بداية مثالية للعام. الأصدقاء، الضحك والابتسامات، بداية أفضل طاقم كامل في الفريق، كان كل يوم في موقع التصوير مليئًا بالكثير من الحب والفرح، أراكم في دور السينما في 27 مارس".



سيتم طرح فيلم Sooryavanshi في دور العرض في 27 مارس 2020.