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"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل

السبت 01/فبراير/2020 - 01:40 م
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بوابة الفجر
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أعلنت صيدليات العزبي، عن أنها تسعى للتوسع والتواجد بكل أنحاء الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة لعملائها وبأعلى جودة ممكنة، مع توفير كافة الخدمات والمنتجات من أدوية ومستحضرات مختلفة، وذلك بعد حصولها على شهادة الأيزو 9001، مؤكدة عمل برامج توعية صحية للمواطنين في إطار تقديم الدعم المستمر للخدمة المجتمعية.

وأكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، ومالك صيدليات العزبي، خلال الاجتماع السنوي للمجموعة، والذي عُقد بمحافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين، لمناقشة ما تم إنجازه في 2019، وإعلان الرؤية الجديدة لعام 2020، أن أول خطوة لإرضاء العميل هي الاهتمام بمقدمي الخدمة في الخط الأول لوصول الخدمة للعميل والمرضي بشكل لائق وكسب ثقتهم وتوفير المعلومات والخدمات الصحية اللازمة بجميع المحافظات على مدار ٢٤ ساعة يوميا بأفضل فريق عمل للبقاء دائما في الصدارة.

وأكدت الأستاذة مها فريد الرئيس التنفيذي للشركة، على تقديم الدعم المستمر للخدمة المجتمعيه بالدولة، والإعلان عن دورها على صفحات التواصل الاجتماعي تشجيعا لمقدمي الخدمات على العمل بنفس النهج والتوجه، إيمانا منا بحق العميل والمجتمع وكسب ثقة عملاء جدد وخدمتهم في جميع المجالات المتاحة.

بدوره، أعلن الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي، الرؤية الجديدة لعام 2020 والخطة الخمسية نحو الوصول للعالمية، حيث قام كل مسؤولي الأقسام الإدارية للشركة من إدارات ذات مهام مختلفة (تسويق - مشتريات دواء وتجميل - مكتب علمي - نظم و معلومات - كول سنتر - تسويق دوائي - تأمين - موارد بشرية) بتقديم الخطة السنوية الجديدة المتوقعة ذات الانطلاقة القوية لعام ٢٠٢٠ مع عرض خطوات العمل على مهام جديدة طبقا لنظام الجودة الأيزو ٩٠٠١، وذلك لدعم جودة العمل والتفوق والريادة في مجال الصيدلة وبقاء الصيدلية الرائدة الأولى في مصر في المقدمة.

من جهة أخرى، تقرر عمل الاجتماع السنوي بالأقصر، للتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان ومن أكثر المناطق السياحية الشهيرة عالميًا بتنوع آثارها، حيث زار فريق العمل، العديد من المعابد والمزارات السياحية كالكرنك وحتشبسوت ووادي الملوك والملكات وقاموا بعمل رحلة نيلية ترفيهية.

جدير بالذكر أن صيدليات العزبي شاركت في ديسمبر ٢٠١٩ بماراثون الشيخ زايد بمدينة السويس بحضور عدد من المسؤولين و المحافظ وممثلي وزارة التضامن والشباب والرياضة وغيرها من الجهات المسؤولة، وكما شاركت في بداية العام الجاري في حفل افتتاح الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص باستاد القاهرة استكمالا لمسيرة النجاح لصيدلية العزبي بجميع المجالات على مدى 45 عاما من الريادة.
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
"صيدليات العزبي": نسعى للتوسع في المحافظات.. وهدفنا إرضاء العميل
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صيدليات العزبي سوق الدواء العزبي

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