كارتيك آريان يشارك جمهوره بلقطة من فيلمه القادم "Love Aaj Kal"

سيطرح الفيلم الهندي "Love Aaj Kal" من بطولة كارتيك آريان وسارة علي خان يوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب. الفيلم عبارة عن نسخة جديدة من فيلم لعام 2009 الذي يحمل نفس الاسم والذي كان من بطولة سيف علي خان وديبيكا بادكون.



يلعب آريان دورًا مزدوجًا في الفيلم، شخصية راجو - تنتمي إلى 1990 – وشخصية فير - تنتمي إلى 2020. تلعب سارة علي خان دور زوي حبيبته في 2020، بينما تلعب أروشي شارما دور لينا حبيبته في طفولته من عام 1990.



انتقل كارتيك آريان، إلى إنستجرام يوم الجمعة، وشارك لقطة من فيلمه القادم التي تم إصدارها مؤخرًا، ومكتوب عليها "نعم أنا مخطئ".



وكتب آريان تعليقًا على الصورة: "الأم ليست مخطئة على الإطلاق".



تم الكشف عن الأغنية التي تحمل عنوان Haan Main Galat من الفيلم في 29 يناير. وقد غنتها آريجيت سينج وشاشوات سينج.



سيتم طرح الفيلم في دور العرض في يوم عيد الحب 14 فبراير 2020.