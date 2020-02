اتحاد NBA يتبرع بمبلغ كبير لمؤسسة Mamba On Three الخاصة بأسرة الراحل كوبي براينت

يخطط الدوري الأميركي للمحترفين مواصلة إرث كوبي براينت وابنته جيانا.



بعد ظهر يوم الجمعة، أعلنت منظمة NBA أنها ستقدم تبرعًا مشتركًا قيمته 100.000 دولار مع الرابطة الوطنية للاعبي كرة السلة لمؤسسة Mamba On Three.



بالإضافة إلى ذلك، كشف كل من NBA وNBPA وNike عن أنهم سيكرمون كوبي براينت وابنته جيانا براينت، من خلال عرض أرقام القمصان الخاصة بهم "2 و24" على الزي الرسمي لجميع النجوم.



بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا الفريقين سيرتدون القمصان بأرقام كوبي وابنته جيانا، يمثلون أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحادث، بما في ذلك جون وكيري وأليسا التوبيلي وسارة وبايتون تشيستر وكريستينا ماوزر وآرا زوبايان. سوف يرتدي اللاعبون القميص خلال مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في يونايتد سنتر - شيكاجو يوم الأحد 16 فبراير.



سيتم ارتداء القمصان أيضًا خلال حدث NBA Rising Stars يوم الجمعة، 14 فبراير، والمشاركين في State Night All Star Saturday Night المتنافسين في مسابقة Taco Bell Skills Challenge، وMTN DEW 3-Point Contest وAT&T Slam Dunk 15 فبراير.



هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يتم تكريم الضحايا التسعة. من التحية القلبية إلى إنشاء المؤسسات، يبذل الناس في جميع أنحاء البلاد كل ما في وسعهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه المأساة.



هناك طرق عديدة للجماهير للمشاركة أيضًا. يمكن للناس التبرع لمؤسسة Mamba On Three، التي تم إنشاؤها بهدف وحيد هو تقديم الدعم لأحباء الضحايا السبعة الآخرين في تحطم طائرة الهليكوبتر. للراغبين في التبرع لتعزيز عمل كوبي مع الرياضيين الشباب، توجد مؤسسة مامبا الرياضية، التي أسسها كوبي في عام 2018 كجزء من رغبته في دعم المجتمعات والرياضيين الذين لا يتلقون الخدمات الكافية.



في يوم الجمعة فقط، أعيد فتح أكاديمية مامبا أمام الرياضيين والجمهور. أعلنوا على إنستجرام: "قلوبنا حزينة. ومن واجبنا رغم ذلك أن نواصل مهمتنا - مهمة كوبي - لمساعدة الجيل القادم من الرياضيين والقادة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وبمساعدتكم سنفعل ذلك".