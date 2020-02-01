عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اتحاد NBA يتبرع بمبلغ كبير لمؤسسة Mamba On Three الخاصة بأسرة الراحل كوبي براينت

السبت 01/فبراير/2020 - 01:38 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
يخطط الدوري الأميركي للمحترفين مواصلة إرث كوبي براينت وابنته جيانا.

بعد ظهر يوم الجمعة، أعلنت منظمة NBA أنها ستقدم تبرعًا مشتركًا قيمته 100.000 دولار مع الرابطة الوطنية للاعبي كرة السلة لمؤسسة Mamba On Three.

بالإضافة إلى ذلك، كشف كل من NBA وNBPA وNike عن أنهم سيكرمون كوبي براينت وابنته جيانا براينت، من خلال عرض أرقام القمصان الخاصة بهم "2 و24" على الزي الرسمي لجميع النجوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا الفريقين سيرتدون القمصان بأرقام كوبي وابنته جيانا، يمثلون أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحادث، بما في ذلك جون وكيري وأليسا التوبيلي وسارة وبايتون تشيستر وكريستينا ماوزر وآرا زوبايان. سوف يرتدي اللاعبون القميص خلال مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في يونايتد سنتر - شيكاجو يوم الأحد 16 فبراير.

سيتم ارتداء القمصان أيضًا خلال حدث NBA Rising Stars يوم الجمعة، 14 فبراير، والمشاركين في State Night All Star Saturday Night المتنافسين في مسابقة Taco Bell Skills Challenge، وMTN DEW 3-Point Contest وAT&T Slam Dunk 15 فبراير.

هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة التي يتم تكريم الضحايا التسعة. من التحية القلبية إلى إنشاء المؤسسات، يبذل الناس في جميع أنحاء البلاد كل ما في وسعهم لتحقيق أقصى استفادة من هذه المأساة.

هناك طرق عديدة للجماهير للمشاركة أيضًا. يمكن للناس التبرع لمؤسسة Mamba On Three، التي تم إنشاؤها بهدف وحيد هو تقديم الدعم لأحباء الضحايا السبعة الآخرين في تحطم طائرة الهليكوبتر. للراغبين في التبرع لتعزيز عمل كوبي مع الرياضيين الشباب، توجد مؤسسة مامبا الرياضية، التي أسسها كوبي في عام 2018 كجزء من رغبته في دعم المجتمعات والرياضيين الذين لا يتلقون الخدمات الكافية.

في يوم الجمعة فقط، أعيد فتح أكاديمية مامبا أمام الرياضيين والجمهور. أعلنوا على إنستجرام: "قلوبنا حزينة. ومن واجبنا رغم ذلك أن نواصل مهمتنا - مهمة كوبي - لمساعدة الجيل القادم من الرياضيين والقادة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وبمساعدتكم سنفعل ذلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير كوبي براينت جيانا الفجر الفني NBA Mamba On Three

أخبار تهمك

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 19 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 10 دقيقة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 18 ساعة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 15 ساعة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 16 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

منذ أقل من ساعتين

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 27 دقيقة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يومين

كيكي سيتين: هذا هو أذكى لاعب في برشلونة

منذ ساعة

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 16 ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن وفاة كوبي براينت أسطورة كرة السلة العالمية

فيكتور كروز يتحدث عن ذكرياته مع كوبي براينت في برنامج "Pop of the Morning"

كايلي جينر تنعي لاعب كرة السلة كوبي براينت

ويل مارفوجي: شاهدت طائرة كوبي براينت قبل سقوطها بلحظات

جيسيكا سيمبسون تتحدث عن تحطم طائرة كوبي براينت

تكريم جيانا براينت من قبل فريق السلة "College Basketball"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status