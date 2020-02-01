نيكي جلاسر تعتذر عن تنمرها على جسد تايلور سويفت

أصدرت نيكي جلاسر، اعتذارًا لـ تايلور سويفت، حيث انتقلت الممثلة الكوميدية إلى وسائل الإعلام الاجتماعية يوم الجمعة لمشاركة أسفها على التعليقات التي ظهرت على الفيلم الوثائقي للمغنية الشهيرة على نتفليكس Miss Americana. ففي لجنة الاتصال، التي كانت أول من بدأ خدمة البث على شبكة الإنترنت، نستطيع أن نسمع نيكي وهي تدلي بتصريحات عن ظهور تايلور، فضلًا عن مجموعة من أصدقائها. ويشير هذا الفيلم الوثائقي، من إخراج لانا ويلسون، إلى الصراعات السابقة الناجمة عن اضطرابات الأكل التي عانت منها تايلور.



بعد طرح فيلم Miss Americna لأول مرة، أرسلت نيكي إعتذارًا لـ تايلور على حساب إنستجرام الخاص بها.



قالت نيكي في رسالة إعتذارها: "أنا أحب تايلور سويفت. لسوء الحظ أنا أظهر في فيلمها الوثائقي الجديد كجزء من المونتاج من الحمقى الذين يقولون أشياء دنيئة عنها، والذي يستخدم لشرح لماذا شعرت بالحاجة للهروب من الأضواء لمدة عام، إنه أمر ساخر للغاية لأن أي شخص يعرفني يعرف أنني مهووسة بشكل كبير بها وبموسيقاها".



تابعت نيكي قائلة إنها سمعت نفسها لأول مرة في التريلر الخاص ب Miss Americana الأسبوع الماضي وأنها "ذُعرت".



قالت نيكي: "كان الصوت مختصرًا من مقابلة قمت بها منذ 5 سنوات، وقلت بنبرة حادة - إنها نحيفة جدًا - إنها تزعجني، ينبغي استخدام هذا الاقتباس كمثال لـ - الإسقاطات - في كتب علم النفس المدرسية. اذا كنت مطلعًا على عملي على الاطلاق، فأنت تعرف إنني أتكلم بصراحة عن محاربة نوع من اضطرابات الاكل طوال الـ ١٧ سنة الماضية. فقد كنت على الأرجح أشعر بالسمنة في ذلك اليوم وأشعر بالغيرة".



قالت نيكي أنّه كان لديها أشخاص يقولون نفس الشيء عن كونها - نحيفة جدًّا - من قبل وأنّها تعرف كم هو فظيع الشعور.



وأضافت: "انزعجت فقط من اصدقائها العارضين لأنني أرغب أن أكون صديقتها ولست عارضة أزياء. لا داعي أن أنشر هذه الرسالة إلا للاعتذار لشخص يعني لي الكثير جدًا. لقد تلقيت تهديدين بالقتل من معجبي تايلر".



قالت نيكي إنها تأمل أن يصل هذا الاعتذار سريعًا، حتى تعرف تايلور مدى أسفها على أي ألم سببته.



كما ذُكِر نيكي أن موسيقى تايلور أثرت بشكل كبير على حياتها، وأنّها تودّ أن تكون صديقة لها.



تابعت نيكي: "في الواقع أغنيتها The Man هي مصدر إلهام لي، وأميزها أن الأغنية عبارة عن تكرارات متعددة خلال جولتي الحالية".



اختتمت نيكي رسالتها، مضيفة أنها لا تستطيع الانتظار لمشاهدة حوالي فيلم تايلور الوثائقي. جنبًا إلى جنب مع تعليقاتها، شاركت نيكي صورة ترتدي ملابس من Red Swift.



لا يبدو أن تايلور استجابت إلى رسالة نيكي حتى الآن.



تم طرح فيلم Miss Americaca على شبكة نتفليكس مساء أمس.