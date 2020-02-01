عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيكي جلاسر تعتذر عن تنمرها على جسد تايلور سويفت

السبت 01/فبراير/2020 - 01:21 م
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
أصدرت نيكي جلاسر، اعتذارًا لـ تايلور سويفت، حيث انتقلت الممثلة الكوميدية إلى وسائل الإعلام الاجتماعية يوم الجمعة لمشاركة أسفها على التعليقات التي ظهرت على الفيلم الوثائقي للمغنية الشهيرة على نتفليكس Miss Americana. ففي لجنة الاتصال، التي كانت أول من بدأ خدمة البث على شبكة الإنترنت، نستطيع أن نسمع نيكي وهي تدلي بتصريحات عن ظهور تايلور، فضلًا عن مجموعة من أصدقائها. ويشير هذا الفيلم الوثائقي، من إخراج لانا ويلسون، إلى الصراعات السابقة الناجمة عن اضطرابات الأكل التي عانت منها تايلور.

بعد طرح فيلم Miss Americna لأول مرة، أرسلت نيكي إعتذارًا لـ تايلور على حساب إنستجرام الخاص بها.

قالت نيكي في رسالة إعتذارها: "أنا أحب تايلور سويفت. لسوء الحظ أنا أظهر في فيلمها الوثائقي الجديد كجزء من المونتاج من الحمقى الذين يقولون أشياء دنيئة عنها، والذي يستخدم لشرح لماذا شعرت بالحاجة للهروب من الأضواء لمدة عام، إنه أمر ساخر للغاية لأن أي شخص يعرفني يعرف أنني مهووسة بشكل كبير بها وبموسيقاها".

تابعت نيكي قائلة إنها سمعت نفسها لأول مرة في التريلر الخاص ب Miss Americana الأسبوع الماضي وأنها "ذُعرت".

قالت نيكي: "كان الصوت مختصرًا من مقابلة قمت بها منذ 5 سنوات، وقلت بنبرة حادة - إنها نحيفة جدًا - إنها تزعجني، ينبغي استخدام هذا الاقتباس كمثال لـ - الإسقاطات - في كتب علم النفس المدرسية. اذا كنت مطلعًا على عملي على الاطلاق، فأنت تعرف إنني أتكلم بصراحة عن محاربة نوع من اضطرابات الاكل طوال الـ ١٧ سنة الماضية. فقد كنت على الأرجح أشعر بالسمنة في ذلك اليوم وأشعر بالغيرة".

قالت نيكي أنّه كان لديها أشخاص يقولون نفس الشيء عن كونها - نحيفة جدًّا - من قبل وأنّها تعرف كم هو فظيع الشعور.

وأضافت: "انزعجت فقط من اصدقائها العارضين لأنني أرغب أن أكون صديقتها ولست عارضة أزياء. لا داعي أن أنشر هذه الرسالة إلا للاعتذار لشخص يعني لي الكثير جدًا. لقد تلقيت تهديدين بالقتل من معجبي تايلر".

قالت نيكي إنها تأمل أن يصل هذا الاعتذار سريعًا، حتى تعرف تايلور مدى أسفها على أي ألم سببته.

كما ذُكِر نيكي أن موسيقى تايلور أثرت بشكل كبير على حياتها، وأنّها تودّ أن تكون صديقة لها.

تابعت نيكي: "في الواقع أغنيتها The Man هي مصدر إلهام لي، وأميزها أن الأغنية عبارة عن تكرارات متعددة خلال جولتي الحالية".

اختتمت نيكي رسالتها، مضيفة أنها لا تستطيع الانتظار لمشاهدة حوالي فيلم تايلور الوثائقي. جنبًا إلى جنب مع تعليقاتها، شاركت نيكي صورة ترتدي ملابس من Red Swift.

لا يبدو أن تايلور استجابت إلى رسالة نيكي حتى الآن.

تم طرح فيلم Miss Americaca على شبكة نتفليكس مساء أمس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيكي مشاهير تايلور الننى الفجر الفني الاكو Miss Americana

أخبار تهمك

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 19 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

Here | سجل رقم جلوسك واحصل على نتيجة الصف الأول الثانوي (أولى ثانوي) 2020 الترم الأول بجميع المحافظات

منذ ساعة و 25 دقيقة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يومين

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شرط مشاركة أليو بادجي في مباراة الأهلي ضد الهلال

منذ أقل من نصف ساعة

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 18 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 15 ساعة

كيكي سيتين: هذا هو أذكى لاعب في برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

منذ أقل من ساعتين

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعتين و 54 دقيقة

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

10 معلومات لا تعرفها عن مغنية البوب ديمي لوفاتو

تعرف على حقيقة ارتباط تايلور سويفت رسميًا

"Lover" لتايلور سويف تقترب من 10 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها (فيديو)

تعرف على عدد مشاهدات أغنية تايلور سويف الجديدة "Lover" (فيديو)

"Lover" لتايلور سويفت تحصد 21 مليون مشاهدة (فيديو)

لهذا السبب.. تايلور سويفت تترشح للأوسكار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

نتيجة اولى وتانية ثانوي 2020 الترم الاول برقم الجلوس بجميع المحافظات من خلال بوابة بنك المعرفة المصري وموقع وزارة التربية والتعليم (الثانوية المعادلة) LMS نظام التابلت

12:35 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status