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"تنسيقية الأحزاب" تبدأ جلسات الحوار حول الاستحقاقات الانتخابية

السبت 01/فبراير/2020 - 01:06 م
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التنسيقية
التنسيقية
دينا إبراهيم
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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدء جلسات الحوار المجتمعي حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية.

وقالت التنسيقية، في بيان اليوم السبت: إنه "انطلاقا من مسئوليتنا السياسية لتنمية الحياة السياسية باعتبار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منصة للحوار بين مختلف الأطياف في القضايا السياسية والعامة نعلن بدء الحوار المجتمعي حول قوانين الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

وأكدت حرصها على مشاركة كافة الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات والشخصيات العامة والخبراء في جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم الدعوة إليها.

وتضم التنسيقية في عضويتها مجموعة من الشباب السياسي وممثلين لمجموعة من الأحزاب السياسية يصل عددهم إلى ٢٥ حزبًا من مختلف الأطياف السياسية.
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