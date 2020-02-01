إنقاذ طفل من التشرد وإيداعه بمؤسسة الرعاية في المنيا

عمل دراسه حالة أولية للابن، وجلسة تأهيل نفسي ودمج الأبناء بمؤسسة الرعاية الإجتماعية بالمنيا.





ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال بلامأوى لفحص البلاغ الوارد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن تواجد طفل بلامأوى يفترش الشارع بمحافظة المنيا.توجه الفريق لمكان تواجد الطفل، وأجرى دراسة حالته إذ تبين أنه يدعى "م.أ"، من مواليد محافظة الشرقية، 14عامًا، يعاني من إهانة وقسوة الأسرة ما اضطره للهروب للشارع، ثم عمل سنوات في النجارة والحدادة وانتقل لرمسيس، وتم