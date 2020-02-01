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فايلر: هدفنا الصدارة والتاريخ مجرد رقم ضد الهلال

السبت 01/فبراير/2020 - 12:00 م
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الأهلي والهلال
الأهلي والهلال
علي نبوي
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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام الهلال السوداني.


ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني في التاسعة من مساء البوم السبت على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف المدير الفني للأهلي: "أمامنا هدف واحد نتطلع لتحقيقه اليوم؛ وهو الفوز واعتلاء صدارة المجموعة، وهو ما تم التركيز عليه بشدة في المحاضرات الفنية والنظرية التي تم عقدها مع اللاعبين".


وأوضح أنه يثق بشدة في قدرات لاعبي الأهلي ورغبتهم في تحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارة المجموعة الثانية، مؤكدًا أن الجميع لديه إصرار كبير علي الفوز اليوم وإسعاد جماهير الأهلي الداعمة للفريق.


وأضاف: "بالطبع نحترم التاريخ ولكنه في النهاية مجرد أرقام أمامنا، وأرى أننا قادرون دائمًا على صناعة التاريخ في المباريات بأهدافنا ونتائجنا، ومباراة اليوم تبقى فرصة لتحقيق أرقام مميزة على ملعب الهلال بإصرار وجهد اللاعبين ورغبتهم في الفوز والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".


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