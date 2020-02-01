3 وزارات لتأمين الأهلي في السودان

قال حسام عيسى سفير مصر في السودان إن هناك ترتيبات عالية تم اتخاذها في الساعات الماضية استعدادًا لمواجىهة الأهلي أمام الهلال السوداني.





ويواجه الأهلي نظيره الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأضاف السفير المصري في السودان الأمور تسير على أفضل ما يكون من كافة الجوانب والساعات الماضية شهدت تنسيقًا كبيرًا وتعاونا مثمرا من جانب وزارات الدفاع والداخلية والشباب في السودان واتحاد الكرة ومسئولي نادي الهلال لتوفير كافة سبل الأمان والراحة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تحضر اللقاء.





وأشار إلى أن التنسيق الأمني والإداري الخاص بالمباراة سيستمر حتى مغادرة الأهلي للخرطوم، وعودته إلى القاهرة، متمنيا أن يكون التوفيق حليف الجهاز الفني واللاعبين.