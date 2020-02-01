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الآن.. اكتب رقم جلوسك واحصل على النتيجة | نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة وبجميع المحافظات

السبت 01/فبراير/2020 - 11:51 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
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اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الثالث الاعدادي بالقاهرة "الشهادة الاعدادية" اليوم 30 يناير، وتم رفعها على موقع الوزارة الالكتروني وذلك للعام الدراسي 2019/2020 للفصل الدراسي الأول، للتسهيل على الطلاب وأولياء الامور للحصول عليها برقم الجلوس والاسم فقط.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

وبلغت نسبة الناجحين في نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة تصل لـ 77.7%، وكان أجمالي الطلاب 150 ألف طالب وطالبة، وواد عدد الراسبين من مجمل العدد عن 30 ألف طالب وطالبة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة الإعدادية 2020 الآن.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

ووتوفر نتيجة الشهادة الإعدادية رسميًا الآن في كل المحافظات، وستكون نتيجة الاعدادية بالقاهرة متوفرة خلال هذا التقرير اليوم بعد أن تم اعتمادها من السيد محافظ القاهرة، وتسهيلًا عليكم بدلًا من اللجوء إلي بوابة التعليم الاساسي للحصول علي درجات امتحانات سنة 3 إعدادي، نوفر لكم النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، كل ما عليك فقط املأ  الخانات..

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 

يمكنكم الآن بكل سهولة الاستعلام عن النتائج من خلال الجدول الذي نقدمه هنا، للحصول علي نتيجة شهادة الاعدادية بالقاهرة 2020، وبجميع المحافظات التي ظهرت.



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