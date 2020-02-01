Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدرب الاتحاد يؤكد فشله المستمر ضد الأندية السعودية

السبت 01/فبراير/2020 - 11:38 ص
Advertisements
تين كات
تين كات
أمل الحلفاوي
Advertisements
تعادل اتحاد جدة مساء أمس الجمعة أمام نظيره الرائد بهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

هذا التعادل الخامس في عهد الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، منذ توليه المسئولية في نوفمبر الماضي.

تعاقد اتحاد جدة مع الهولندي تين كات ليصحح مسار الفريق، بعد النتائج المتدنية والمتذبذبة مع المدير الفني السابق لويس سييرا.

الهولندي بدأ مشواره بشكل مميز فقد فاز في أول 3 لقاءات بنتائج كبيرة، اعتقد الجميع أن تصحيح المسار سيكون على يده.

ولكن الوضع لم يستمر إذ أنه تلقى بعد ذلك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لينهي موسم الاتحاد محليًا.

المدرب الهولندي لديه تاريخ سلبي أمام فرق الدوري السعودي، حيث أنه واجه ثلاث فرق عندما كان مدرباً للجزيرة الإماراتي.

هزم أمام أهلي جدة ذهاباً وإياباً في دوري أبطال آسيا 2018، بنتيجة 2-1، وفي 2017، تعادل سلبياً أمام الفتح، وفي المباراة الثانية خسر بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل أمام الهلال بهدف، وخسر في المباراة الثانية بهدف نظيف، في عام 2016.

ليعود مرة أخرى ويهزم أمام الفتح ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين من منافسات دور الـ16.

الفريق نزف حتى الآن 14 نقطة تحت قيادة تين كات، من 7 لقاءات في الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوريالسعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليستر فشل رياضة تشيلسي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 13 ساعة

شبح "كورونا" يرعب أهالي مطروح بعد قرار وزارة الصحة

منذ حوالي 5 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 16 ساعة

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 16 ساعة

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 17 ساعة

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ يوم

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ يوم

عاجل.. مدرب برشلونة يغسل يده من جيرارد بيكيه

منذ 19 دقيقة

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 15 ساعة

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

(رابط مباشر/Mubasher) | نتيجة اولى ثانوي 2020 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الترم الاول moe.gov.eg (اضغط هنا نتيجتك عندنا) LMS

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

09:22 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status