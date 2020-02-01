مدرب الاتحاد يؤكد فشله المستمر ضد الأندية السعودية

تعادل اتحاد جدة مساء أمس الجمعة أمام نظيره الرائد بهدف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.





هذا التعادل الخامس في عهد الهولندي تين كات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، منذ توليه المسئولية في نوفمبر الماضي.





تعاقد اتحاد جدة مع الهولندي تين كات ليصحح مسار الفريق، بعد النتائج المتدنية والمتذبذبة مع المدير الفني السابق لويس سييرا.





الهولندي بدأ مشواره بشكل مميز فقد فاز في أول 3 لقاءات بنتائج كبيرة، اعتقد الجميع أن تصحيح المسار سيكون على يده.





ولكن الوضع لم يستمر إذ أنه تلقى بعد ذلك الهزيمة في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات، وودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين لينهي موسم الاتحاد محليًا.





المدرب الهولندي لديه تاريخ سلبي أمام فرق الدوري السعودي، حيث أنه واجه ثلاث فرق عندما كان مدرباً للجزيرة الإماراتي.





هزم أمام أهلي جدة ذهاباً وإياباً في دوري أبطال آسيا 2018، بنتيجة 2-1، وفي 2017، تعادل سلبياً أمام الفتح، وفي المباراة الثانية خسر بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل أمام الهلال بهدف، وخسر في المباراة الثانية بهدف نظيف، في عام 2016.





ليعود مرة أخرى ويهزم أمام الفتح ويودع كأس خادم الحرمين الشريفين من منافسات دور الـ16.





الفريق نزف حتى الآن 14 نقطة تحت قيادة تين كات، من 7 لقاءات في الدوري السعودي للمحترفين.





جدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوريالسعودي للمحترفين، برصيد 16 نقطة.



