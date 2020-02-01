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"الإسكان": تجديد منح شهادة الأيزو لجهاز العاشر من رمضان

السبت 01/فبراير/2020 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأن الشركة المانحة لشهادات الأيزو العالمية (كاس سرت إنترناشيونال )، أوصت بتجديد منح شهادة المطابقة للمواصفات الدولية الأيزو رقم ٤٥٠٠١، لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان للمرة الثانية.


وأوضح المهندس خالد شاهين، أنه تم استقبال لجنة من الشركة المانحة، بحضور الدكتور أيوب متولى، المشرف على الإدارة العامة  للجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولى الهيئة وجهاز المدينة، وتم المرور على إدارات "مركز خدمة المواطنين والحركة والمخازن" بالجهازلمراجعة الإجراءات، والتأكد من سلامة وصحة تطبيق اشتراطات الأيزو قبل التجديد.


وأشار رئيس الجهاز إلى أن اللجنة أشادت فى تقريرها بمدى التزام إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطبيق المواصفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وبكفاءة الإشراف والتوجيه، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة ممثلة فى أجهزتها على الريادة والجودة  في تنفيذ المشروعات وإدارتها، وكذا التعامل مع المواطنين.

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