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بالاسم ورقم الجلوس.. 3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة الآن

السبت 01/فبراير/2020 - 10:29 ص
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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
نتيجة الشهادة الإعدادية 2020
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يترقب عشرات الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 التيرم الأول بمحافظة القاهرة، بعدما ظهرت النتائج في العديد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2020 التيرم الأول

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقاهرة للعام الدراسي (2019/2020).

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة 2020 التيرم الأول.. نسبة النجاح

وبلغ عدد الناجحين نسبة 77,7% بمدارس المحافظة، حيث حضر الامتحانات 150929 طالبًا وطالبة نجح منهم 117271.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

وصرحت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على بيان درجاتهم غدًا من خلال الإنترنت، حيث ستتاح نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 في محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة
 
ويوفر الفجر لقرائه جميع الروابط الصحيحة والمباشرة، سواء عن طريق بوابة محافظة القاهرة الإلكترونية، من " هنا ".

"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الآن

أو من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 أسف هذا الموضوع.


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