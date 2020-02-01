وزيرة التعاون الدولى: نتطلع لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الافريقى

















التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقى فى مصر.









وبحث الجانبان، تعميق التعاون بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى خلال المرحلة المقبلة، فى مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري، حيث تبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك نحو 1.04 مليار دولار، ووصل حجم التعاون إلى 6.76 مليار دولار فى أكثر من 100 مشروع فى مجالات الكهرباء والمالية والمياه والصرف الصحى وتطوير المناطق الاكثر احتياجا والتعليم العالى والنقل ودعم برنامج الاصلاح الاقتصادى.









وأكدت رانيا المشاط، أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى، بما يتوافق مع اولويات برنامج الحكومة المصرية، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية توسيع البنك نشاطه فى تمويل القطاع الخاص، بما يؤدى إلى زيادة مساهمته فى مشروعات التنمية.









وأشادة مالين بلومبرج، بالتحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على العديد من المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص البنك على زيادة الشراكة التنموية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والتعاون فى تشجيع التكامل الاقتصادي بالقارة الافريقية، وذلك في إطار دعم مبادرات الاندماج الإقليمي بين دول القارة في مجالات تحقيق التنمية.









وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعزيز التعاون بين مصر وبنك التنمية الافريقى والدول الافريقية لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة.







