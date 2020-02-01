برلماني يطالب الحكومة بتضمين اللائحة التنفيذية لقانون البناء

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان الحكومة، إن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المرتقب صدورها، تتضمن على تسهيلات تجذب المواطنين لتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، ومراعاة البعد الاجتماعي خاصة للقرى والنجوع الخاضعة لقيود الارتفاعات وغير مسموح بها زيادة ارتفاعات المباني عن ثلاثة أدوار، وعدم مساواتها في إجراءات التصالح بالقرى والمدن المسموح بها بالارتفاعات في المباني.





وأكد والى، في بيان له اليوم السبت: كلما كانت الإجراءات مبسطة وسهلة تجذب المواطنين إلى السير في إجراءات التصالح، وهو الأمر الذي يتطلب مراعاة تخفيف العبء عن المواطنين للانتهاء من إجراءات التصالح بكل سهولة ويسر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتماماته بالمواطنين وعدم تحميلهم أعباء.



