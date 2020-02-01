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أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك المصرية

السبت 01/فبراير/2020 - 09:55 ص
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اسعار العملات
اسعار العملات
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أسعار العملات اليوم 
واصلت أسعار العملات اليوم السبت 1-2-2020 في البنوك العاملة في مصر، وشهدت أسعار العملات حالة من الاستقرار في البنوك خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية، وننشر فيما يلي آخر تحديثات أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك، وجاءت الأسعار على النحو التالي:


سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرية 15.75 جنيه للشراء، 15.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم نحو 20.55 جنيه للشراء، 20.75 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودى اليوم نحو سعر الريال 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم نحو 51.60 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.
   
 أسعار الدولار اليوم 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.76 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
 

 
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