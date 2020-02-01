تقرير: قطر تستغل الفقر لتمويل أنشطة الجماعات الإرهابية بالسودان

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، العلاقة المباشرة بين الحكومة القطرية وتفجيرات بوصاصو، مشيرة إلى أن السودان يمثل أهمية قصوى لدولة قطر.

وقالت الصحيفة البريطانية، في تثرير لها: "تستغل قطر الفقر في السودان، لتقوم تحت مسمى دعم الجمعيات الخيرية للمساعدات الإنسانية وتتسلل عبر هذه اللافتات العريضة وتعمل على تمويل أنشطة الجماعات الإرهابية".

وأضافت: قطر بتجنيد عدد من السودانيين كمرتزقة في الحركات الجهادية المنتشرة في شمال وشرق وجنوب أفريقيا، كما يظهر ذلك بوضوح في حركة الشباب الصومالية في أفريقيا.

واتهمت تهتم قطر بتأسيس الجماعات المتطرفة والإرهابية في القارة السمراء.