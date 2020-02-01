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ألمانيا تعرب عن قلقها من انتهاك حظر تصدير أسلحة إلى ليبيا

السبت 01/فبراير/2020 - 08:39 ص
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حظر الأسلحة
حظر الأسلحة
وكالات
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طالبت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، بالالتزام بالاتفاقات المبرمة بشأن حظر توريد أسلحة إلى ليبيا.

 

وقالت الحكومة الألمانية، في بيان لها، إن التقارير عن الانتهاك الصارخ والمتواصل لحظر توريد أسلحة إلى ليبيا مقلقة، مشيرًا إلى أن دولاً وقعت اتفاقات مؤتمر برلين الذي عقد في منتصف يناير الجاري، تشارك أيضاً في هذه الانتهاكات.

 

وأضاف: "هناك تواصلاً مع أطراف مختلفة شاركت في مؤتمر برلين، مضيفاً أن هناك محاولات لطرح هذا الموضوع في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

 

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرًا في منتصف فبراير المقبل، على مستوى وزراء الخارجية، ومواصلة دعم المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، بالإضافة إلى إجراء مشاورات مكثفة داخل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل إسهام الأوروبيين في الالتزام بحظر توريد أسلحة لليبيا.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا حظر الاسلحة الحكومة الالمانية

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