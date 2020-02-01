مشاهدات "هيعيش يفتكرني" للهضبة تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

حقق برومو، أغنية الفنان عمرو دياب، الجديدة "هيعيش يفتكرني"، نجاحًا فور طرحه بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وبلغ عدد مشاهدات البرومو منذ طرحه في 29 يناير الجاري وحتى الآن أكثر من 888,282 مشاهدة حتى الآن.





كان عمرو دياب، أعلن عن برومو الفيديو كليب، من خلال تغريدة عبر "تويتر" قائلا: "خليك اول واحد يسمع برومو اغنية "هيعيش يفتكرني".





أول أغنية من ألبوم عمرو دياب، الجديد ٢٠٢٠ "سهران" وانتظروا الألبوم الكامل يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠".







