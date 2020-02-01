غادة نافع تكشف اللحظات الأخيرة في حياة والدتها ماجدة الصباحي قبل وفاتها (فيديو)





كشف الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، آخر اللحظات في حياة الراحلة قبل وفاتها.





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن حالة والدتها الصحية كانت مستقرة ولم تكن تشتكي من أي مشكلة صحية.





وأشارت إلى أنها عندما تم ابلاغها بسقوط والدتها على الأرض اعتقدت أن الراحلة شعرت بـ "الدوخة" حاولت وزوجها مساعدتها على النهوض ولم تكن تعرف حينها أنها فارقت الحياة.



