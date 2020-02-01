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ديبيكا بادوكون تروي تفاصيل إصابتها بالاكتئاب

السبت 01/فبراير/2020 - 05:29 ص
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بوابة الفجر
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كشفت ديبيكا نجمة بوليوود الشهير، تفاصيل إصابتها بالاكتئاب، حيث دعت إلى مزيد من النقاش العام للمساعدة في معالجة أزمة الصحة العقلية. 

وقالت بادوكون، خلال حضورها منتدى الاقتصاد العالمي بمنتجع دافوس السويسري. أن "ما كنت أعاني منه أيضا هو هذا الشعور المجوف، الفارغ ، المقلق، كنت أبكي من لا شيء".

وأصيبت النجمة الهندية بالاكتئاب في 2014، والتي مثلت حوالي 30 فيلما، لكنها أكدت أنها محظوظة لأن والدتها لاحظت أعراض الاكتئاب، وطلبت منها أن تلجأ إلى المساعدة الطبية.

ومع ذلك، لاحظت ديبيكا بادوكون أن وصمة العار ونقص الوعي حول الأمراض العقلية يمكن أن تجعل من الصعب على المصابين اكتشافها بسهولة، ففي الهند وحدها، يوجد ما معدله 7,5% من السكان يعانون من بعض الأمراض العقلية، حسبما ذكرت منظمة الصحة العلمية، وهو رقم يثير الرعب.

وقالت بادكون إنها تعلم أن "فهم ما كانت تعانيه هو الخطوة الأولى نحو الشفاء، فمعرفة العلة يجعلك تشعر بالنجدة الكبرى".

في عام 2018، تم تصنيف بادوكون كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة ضمن تقييم مجلة التايم الأمريكية.


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