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ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا قبل مباريات اليوم

السبت 01/فبراير/2020 - 05:09 ص
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دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
محمد جمال
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ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية اليوم مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ليسدل الستار على دور ال 16 ليصعد 8 فرق للدور الثمن نهائي.

وحسم 6 فرق الصعود رسميًا للدور القادم وهم الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والزمالك المصري، بينما لم تُحسم مجموعة النادي الأهلي إلا فى الجولة الأخيرة والتى تضم كل من الأهلي والنجم الساحلي التونسي والهلال السوداني والذى يصعد ثنائي من بين هذا الثلاثي بعد خروج بلاتنيوم الزيمبابوي من دور المجموعات.

ويواجه النادي الأهلي اليوم الهلال السوداني على ملعب الأخير ووسط جماهيره فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ويكفي الأهلي الفوز أو التعادل للصعود رسميًا.

ترتيب المجموعة الأولى
1_ مازيمبي الكونغولي 11 نقاط
2_ الزمالك المصري 8 نقاط
3_ زيسكو الزامبي 3 نقاط
4_ أول أغسطس الأنجولى 3 نقاط

ترتيب المجموعة الثانية
1_ الأهلي المصري 10 نقاط
2_ الهلال السوداني 9 نقاط
3_ النجم الساحلي التونسي 9 نقاط
4_ بلاتينيوم الزيمبابوي نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة
1_ ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 11 نقاط
2_ الوداد البيضاوي المغربي 8 نقاط
3_ بترو أتلتيكو الأنجولي 3 نقاط
4_ اتحاد العاصمة الجزائري نقتطين

ترتيب المجموعة الرابعة
1_ الترجي التونسي 11 نقاط
2_ الرجاء البيضاوي المغربي 8 نقاط
3_ فيتا كلوب الكونغولي 4 نقاط
4_ شبيبة القبائل الجزائري 4 نقاط.

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