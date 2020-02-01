تشكيل بورنموث ضد أستون فيلا المتوقع لمباراة اليوم

يواجه اليوم السبت نادي بورنموث نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيتاليتي الدولي بمدينة بورنموث.





تشكيل استون فيلا المتوقع لمباراة بورنموث ضد أستون فيلا بالبريميرليج:





وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمية للمباراة كالتالي:





حراسة المرمي: بيبي رينا.

خط الدفاع: مينجز، جالبيرت، تارجيت، كوسنا.

خط الوسط: دوجلاس لويز، نكامبا، هويسا.

خط الهجوم: جاك جريليش، أنور الغازي، علي سماتا.





بينما جاءت تشكيلة بورنموث المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: آرون رامزديل.

خط الدفاع: ستايسي، ستيف كوك، ميفام، ريكو.

خط الوسط: هاري ويلسون، بيلنج، جوسلينج.

خط الهجوم: ستانسلاس، كينج، سولانكي.





تعرف علي موعد مباراة استون فيلا ضد بورنموث:

من المقرر أن تقام المباراة بين نادي بورنموث امام نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيتاليتي الدولي بمدينة بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة و الثالثة بالتوقيت العالمي جرينتش وتذاع عبر قناة بي أن سبورت 10 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





يذكر أن نادي بورنموث في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 23 نقطة بينما يحتل نادي استون فيلا المحترف في المركز المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



