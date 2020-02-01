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مصادر تكشف لـ"الفجر": العائدون من الصين يواجهون بعض الصعوبات

السبت 01/فبراير/2020 - 04:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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مصادر لـ"الفجر": 306 مصريًا عائدًا من ووهان الصينية حتى الآن

يجري حاليًا إنهاء إجراءات إجلاء المصريين الراغبين للعودة إلى مصر من مدينة ووهان الصينية، التي تفشى فيها فيروس كورونا.

وقالت مصادر مضطلعة في تصريحات إلى "الفجر"، إن بعضهم يواجه صعوبات في إتمام أوراقه وإنهاء أبحاثه، ويجري حاليًا مساعدتهم عبر سفارة مصر في بكين، لافتة إلى أن هناك 306 مصريًا تأكد عودتهم حتى الآن، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه، ومن المنتظر أن يصلوا إلى القاهرة، الأحد أو الاثنين من الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر، أنه سيتم إعادة المصريين على طائرة خاصة، يرافقها فريق طبي خاص مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة، مكونًا من: 3 أطباء: 2 حجر صحي، وآخر مكافحة عدوى، و3 من التمريض، على أن يتم  استقبالهم في مطار خاص، ونقلهم بسيارات خاصة وسط إجراءات أمنية ووقائية إلى مطروح، حيث تم تخصيص أحد الفنادق لهم، وكذلك مستشفى النجيلة المركزي التي تم إخلاءها من المرضى تمامًا، خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة تشكيل وانعقاد غرفة إدارة أزمات لمتابعة خطة استقبال المواطنين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أعلنت تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين المصريين العائدين من مدينة ووهان، واتخاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة لتوفير سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة المرض.
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ووهان الصينية مدينة ووهان الصينية الصين اخبار

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