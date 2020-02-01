Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا قدم محمد النني حتى الآن مع بشكتاش؟

السبت 01/فبراير/2020 - 02:22 ص
Advertisements
محمد النني
محمد النني
حسام مجدي
Advertisements
تأكد رسميا بقاء المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال والمعار لصفوف نادي بشكتاش شهير التركي مع فريقه حتى نهاية الموسم عقب إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

أنباء رحيل النني عن بشكتاش
وكان النني قد انضم لصفوف نادي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من صفوف نادي أرسنال.

وانتشرت العديد من الأنباء منذ فترة طويلة تشير إلى إحتمالية رحيل محمد النني عن صفوف نادي بشكتاش وانضمامه لنادي ميلان الإيطالي في يناير ولكن انتهت نافذة الانتقالات وظل اللاعب مع فريقه الحالي.

مشاركات محمد النني ما بشكتاش وما قدمه مع الفريق
وخاض النني العديد من من البطولات رفقة نادي بشكتاش شهير منذ انضمامه لصفوف النادي في الصيف الماضي مثل الدوري التركي الممتاز وكأس السوبر التركي وبطولة الدوري الأوروبي.

وقد شارك محمد النني في 21 مباراة حتى الآن مع نادي بشكتاش شهير منذ انضمامه للنادي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدف وحيد ولم يسجل أي أهداف حتى الآن مع النادي.

ترتيب نادي بشكتاش في الدوري التركي الممتاز
ويتواجد نادي بشكتاش شهير في المركزالسابع من جدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 30 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد النني اليوم محمد النني الان محمد النني بشكتاش

أخبار تهمك

"جبنهالك لحد عندك" | "ادخل" برقم جلوسك واسمك و"اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة عبر بوابة وزارة التربية والتعليم ولينك مباشر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي منذ قليل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لينك مباشر (Egypt Knowledge Bank) | نتيجة الصف الثاني الثانوي ٢٠٢٠ الترم الاول LMS عبر رابط موقع بنك المعرفة المصري (تم اعتمادها رسميا) Fast Link

منذ يوم

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

منذ حوالي 6 ساعات

code number.. لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول أولي ثانوي LMS برقم الجلوس وبوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 4 ساعات

(رابط جديد/New Link) نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي (خليك اول واحد يجيبها) Officialy "من هنا"

منذ حوالي 7 ساعات

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة وكل المحافظات "حالاً" بالاسم ورقم الجلوس

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول "نظام Tablet" موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة (نسبة النجاح 77,7%) | نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2020 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر بوابة التعليم الاساسي NOW (نتيجة 3 اعدادي)

منذ يوم

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

منذ حوالي 4 ساعات

اضغط على هذا اللينك | نتيجه الشهادة الاعدادية 2020 محافظه القاهرة برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابه نتائج التعليم الاساسى Cairo results | (ظهرت دلوقتي)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ظهورها.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة وتوزيع الدرجات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

منذ حوالي 5 ساعات

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

الناجح يرفع ايده.. نتيجة أولى ثانوي 2020 التيرم الأول نظام تابلت برقم الجلوس والاسم من موقع وزارة التربية والتعليم والنتائج التعليم الاساسي وبنك المعرفة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ماذا قدم محمد النني مع آرسنال خلال 3 مواسم؟

عاجل.. نجم منتخب مصر معروض على ميلان

نجم منتخب مصر يقترب أكثر من الانضمام للدوري الإيطالي

لأول مرة.. لويز يتحدث عن كواليس رحيله عن تشيلسي

أرسنال يقدم عرضا رسميا لنجم ريال مدريد.. والملكي يرد

بسبب سوء مستواه.. لاعب ليفربول يقترب من العودة إلى الفريق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

"نتيجتك موجودة عندنا".. رابط بنك المعرفة المصري لمعرفة نتيجة اولى ثانوي 2020 التيرم الأول LMS

ظهرت على cairo gov results "دلوقت" | باسمك ورقم جلوس "اعرف" نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة على بوابة التعليم الأساسي

07:44 م

click here | نتيجه الاعداديه القاهره 2020.. لينك خفيف لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول بالقاهرة عبر cairo.gov

11:00 م

"ظهرت الآن" | نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة القاهرة من البوابة الرسمية للوزارة وعبر هذا اللينك السريع

07:44 م

الأهلي يحسم المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status