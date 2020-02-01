رضوى الشربيني تنفعل على الهواء.. والسبب فتاة خائنة

تلقت الإعلامية رضوى الشربيني، سؤالًا خلال تقديم برنامجها، يقول: "أنا خونت حبيبي وكرهني، إزاي أقدر أرجعه ليا، أنا بحبه كتير".



وردت الشربيني، خلال تقديم برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلة: "هو عمره ما هيرجعلك؛ لأن أي شخص سواء ست أو راجل أول ما بيفقد الثقة صعب جدًا يرجع للطرف الآخر".



واستكملت: "ولو رجعلك هيطلع عينك وبعد كده مش هيتجوزك، متسائلة: "إنتي خونتيه ليه؟، علشان إنتي بنت مش كويسة، ولا علشان إنتي خونتيه علشان هو مش مالي عينك، ولا خونتيه علشان مش مديكي إللي إنتي محتاجاه".



وانفعلت الإعلامية رضوى الشربيني، على الهواء، قئلة: "الخيانة ملهاش مبرر، والأحسن كنتي تسبيه بدل ما تخونيه".

