مستندات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. و3 فئات مستحقة



المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي على الوجهين.



2- تقرير طبي بحالة المريض.



3- تحاليل طبية حديثة لحالة المريض.



4- أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد، ومختوم من إحدى مستشفيات تقديم الخدمة.





أما االفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة هي كالتالي:

1_ أن يكون المريض الذي يرغب في العلاج على نفقة الدولة، مصري الجنسية.



2_ أن يكون المواطن المريض لا يتمتع بمظلة تأمينية.



3_ أن يكون من المواطنين غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج.

كفل الدستور المصري خدمة العلاج على نفقة الدولة للفئات غير القادرة على دفع تكاليف العلاج، ويتطلب هذا مجموعة من الأوراق الرسمية، طبقا للمعايير التى حددتها وزارة الصحة، وطبقا لقرارات مديرعام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.وتنشر "الفجر"، المستندات المطلوبة لاستخراج قرار علاج على نفقة الدولة، والفئات المستحقة باستخراج قرارات العلاج.