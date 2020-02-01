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كاراسكو ينهي رحلته في الصين ويعود إلى أتلتيكو مدريد

السبت 01/فبراير/2020 - 01:34 ص
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كاراسكو
كاراسكو
ريهام عبد المحسن
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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أتلتيكو مدريد الإسباني أعلن عن عودة البلجيكي يانيك كاراسكو نجم الفريق والتعاقد معه من نادي داليان يفانج الصيني.

وذكرت وسائل الإعلام أن كاراسكو البالغ من العمر 26 عامًا رحل عن أتلتيكو مدريد في بداية عام 2018 وفشل في التأقلم على الأجواء في الصين ليعلن في وقتها عن رغبته في العودة لأوروبا مرة أخرى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن كاراسكو نجح في العودة إلى صفوف أتلتيكو مدريد لتدعيم كتيبة الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتيكو مدريد في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأوضح أتلتيكو مدريد أنه من المقرر انضمام كاراسكو للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل مع تفعيل بند إمكانية الشراء في يونيو المقبل.

ونقلت وسائل الإعلام تصريحات دييجو سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الديربي أمام ريال مدريد، حيث أكد أن هناك إمكانية كبيرة لاستدعاء النجم البلجيكي لخوض المباراة أمام غريمه اللدود والتقليدي أو التواجد بقائمة اللقاء.

وكشفت وسائل الإعلام أن كاراسكو كان قد حافظ على مستواه مع داليان يفانج على الرغم من عدم شعوره بالراحة، حيث سجل 17 هدفاً وصنع 8 أهداف في 25 مباراة في الدوري في الموسم الماضي.

وكان كاراسكو انضم لأتلتيكو مديد قادماً من موناكو في صيف عام 2015 ونجح في تسجيل 23 هدفاً في 124 مباراة بقميص الروخيبلانكوس منها هدفه الشهير في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2016.

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