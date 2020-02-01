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اليوم.. "الوطنية للصحافة" تبحث أزمة وقف التعيين مع النقابة

السبت 01/فبراير/2020 - 05:13 ص
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ضياء رشوان وكرم جبر
ضياء رشوان وكرم جبر
ميسون أبو الحسن
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تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، اليوم السبت، اجتماعًا مع نقابة الصحفيين؛ لبحث قرارها الأخير بوقف التعيين بالمؤسسات الصحفية القومية، ووقف المد لسن المعاش، ما أثار استياء أعضاء مجلس النقابة، وعدد كبير من الزملاء الصحفيين.

وكانت الهيئة  قد وجهت الدعوة للنقيب ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة، لحضور اجتماع الغد، بعد تقدم عدد من الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمذكرات للهيئة وللنقابة، يستنكرون فيها قرارها بوقف التعيين في المؤسسات الصحفية القومية، والذي صدر بتوصية من مجلس الوزراء، ضمن خطة الهيئة لتطوير تلك المؤسسات، وإنهاء أزماتها الاقتصادية.


ومن المقرر أن يشارك النقيب في اجتماع الهيئة غدًا، بحضور وكيل أول النقابة جمال عبدالرحيم، لإيجاد حلول للأزمة، بعد تفاقمها خلال الأيام القليلة الماضية.


وكانت أزمة قد اندلعت بعد توصية من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للهيئة الوطنية للصحافة، بالبدء في تنفيذ خطة الإصلاح التي كانت وضعتها للمؤسسات الصحفية القومية، وعلى رأسها وقف التعيين بالصحف القومية، إلا في الضرورة القصوى لكبار الكُتاب، ووقف المد لسن المعاش إلا في الضرورة.

وكلف كرم جبر رئيس الهيئة في بيان سابق، المؤسسات الصحفية القومية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التي ينفذونها، بهدف دراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، موضحًا أن وقف التعيينات إجراء مؤقت حتى تتم دراسة الملف.

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الكلمات المفتاحية

وقف تعيين الصحفيين وقف التعيين بالصحف القومية نقابة الصحفيين كرم جبر خطة إصلاح المؤسسات القومية الوطنية للصحافة الفجر

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