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زيدان يزف بشرى سارة لنجم ريال مدريد

السبت 01/فبراير/2020 - 01:11 ص
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زيدان
زيدان
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قام زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد بنقل خبر سار لواحد من نجوم الفريق خلال الساعات القليلة الماضية.

رحيل بيل عن ريال مدريد
وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية منذ فترة أن الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد يريد الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي ريال مدريد لا يمانع في رحيل بيل عن صفوف الفريق هذا الشتاء ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب لضمه.

موقف زيدان من رحيل بيل عن ريال مدريد هذا الشتاء
وأكد زين الدين زيدان على رفضه نهائيا لرحيل جاريث بيل عن صفوف الفريق في يناير الجاري مؤكدا على حاجة الفريق له.

وقال زيدان في تصريحات صحفية بشأن احتمالية رحيل جاريث بيل عن الفريق: "جاريث معنا أنا لا أفكر في هذا الاحتمال نهائيا أنا أعتمد عليه عليه كثيرا مع الفريق".

الأندية التي ترغب في ضم بيل
وكانت العديد من الأندية قد أظهرت رغبة كبيرة في التعاقد مع بيل خلال فترة انتقالات يناير الجارية في حالة رحيله عن ريال مدريد أبرزها نادي توتنهام ونادي يوفنتوس ونادي إنتر ميلان.

مشاركات جاريث بيل مع ريال مدريد هذا الموسم
وقد شارك جاريث بيل في 16 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.

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