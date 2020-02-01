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الزمالك وأول أغسطس.. ماذا يفعل الفارس الأبيض في أنجولا؟ (أرقام)

السبت 01/فبراير/2020 - 12:58 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت 1 فبراير 2020، في المباراة التي ستقام على ملعب "11 نوفمبر" في أنجولا، في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الزمالك تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولي برصيد 8 نقاط، برفقة فريق مازيمبي متصدر الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما ودع فريقي أول أغسطس وزيسكو يونايتد البطولة بشكل رسمي بعدما احتل المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.

ولن تغير مباراة الزمالك ضد أول أغسطس أي شيئ بالنسبة لترتيب الفارس الأبيض بالمجموعة، حيث ضمن مازيمبي الكونغولي صدارة الترتيب دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبي، بينما ضمن الزمالك المركز الثاني حتي في حالة فوزه على بطل أنجولا في مباراة اليوم.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية أنجولا:

خاض فريق الزمالك 9 مباريات سابقة ضد 5 أندية أنجولية (أتليتكو فياكاو - بترو أتليتكو - كابوسكورب - انتر كلوب - أول أغسطس)، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل أبناء ميت عقبة 12 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

مواجهات الزمالك ضد الأندية الأنجولية جاءت في بطولتي إفريقيا (7 في دوري أبطال إفريقيا - 2 في الكونفيدرالية).

أول مباراة جمعت الزمالك ضد أندية أنجولا كانت أمام فريق أتليتكو فياكاو في دوري أبطال إفريقيا عام 2005 وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بينما آخر مباراة كانت أمام أول أغسطس بالنسخة الحالية من البطولة وفاز الأبيض 2-0.

سجل مُخيب للزمالك في أنجولا:

خاض فريق الزمالك 4 مباريات ضد الأندية الأنجولية على ملاعبها في "أنجولا" فاز في مباراة وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين، سجل لاعبو الأبيض 3 أهداف، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

أول مباراة للزمالك في أنجولا كانت ضد فريق أتليتكو أفيكاو في دور الـ16 لبطولة دوري الأبطال عام 2005، وتعادل الفريقين 1-1، أما المواجهة الثانية كانت ضد انتر كلوب عام 2008 وخسر الفارس الأبيض 2-1.

المباراة الثالثة للزمالك في انجولا كانت ضد فريق كابوسكورب وانتهت بالتعادل السلبي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، آخر زيارة للفريق الزملكاوي إلي أنجولا كانت عام 2019 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتقي مع فريق بترو أتليتكو وفاز بهدف دون مقابل.

موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي:
تنطلق أحداث مباراة الزمالك وأول أغسطس الانجولي اليوم السبت، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة بتعليق عربي.

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