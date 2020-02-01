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"الطغراء" وجولات حرة وشهادات تقدير.. نهاية تدريب المنافذ الأثرية

السبت 01/فبراير/2020 - 04:58 ص
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جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام زيدان
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ألقى الدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبه الإسكندرية، محاضرة بعنوان "مخطوطات" تناولت شرح الوثيقة العثمانية وشرح للطغراء، وشكله وتركيبته، وتوضيح لكاتب الطغراء وأشكاله المملوكية والعثمانية.

جاء ذلك في إطار فعاليات تدريب الأثريين العاملين بالمنافذ الأثرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، حيث شرح "حسن" عبارات الدعاء للسلطان المكتوبه بخط الديوانى الجلى، وكذا توضيح لأهمية الوثيقة العثمانية وأشكالها ومضمونها.

أوضح "حسن"، ما هو الفرمان العثماني، ومكوناته، من طغراء للسلطان، ودعاء للسلطان، وشرح للوثائق العامة المكتوبه بخط الرقعة. وكذا توضيح لخط السياقط الخاص بالوثائق الماليه والإدارية، ثم شرح للخط العربي في مصر، ومصادر دراسته، ومنها المكتبات والجماعة الفرنسية في مصر، وما استحدثته من طباعه ومناشير الشوارع والأسواق وكتاب وصف مصر، ثم شرح لعصر محمد علي والكتابة على العمارة والأختام والوثائق وأشهر الكتاب في عصره ومنهم سنجلاخ الخرساني.

وفي نهاية المحاضرة التي تمثل نهاية فعاليات الدورة التدريبية تم تسليم شهادات للمتدربين، ثم اختتمت الدورة بجوله داخل مكتبه الإسكندرية ومركز المخطوطات، ثم زيارة قسم الصيانة والتسجيل.

واستمع الأثريين لشرح لمراحل معالجة المخطوط، وتحضير الوسائط المناسبه المستخدمة فى المعالجه، وطرق قياس الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة والملوثات الهوائية.

كما زار المتدربين قسم الترميم، واستمعوا لشرح لكيفية تطوير المهارات البشرية، وتطوير المعدات وشرح للعناصر الأولية، والفرعية لعملية ترميم المخطوط، وزاروا قاعة الاطلاع على المخطوطات، والتي تنقسم إلى قسمين، أحدهما للمخطوطات المصورة، والآخر للمخطوطات الأصلية. ثم تلا ذلك زيارة لمتحف المخطوطات، ومشاهدة لنماذج من المخطوطات، والمصاحف النادرة.
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الكلمات المفتاحية

تدريب المنافذ الأثرية

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