أسعار الدولار مقابل الجنية اليوم السبت 1-2-2020 بجميع البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت 1-2-2020، في أول تعاملات شهر فبرايري بعدما هبط بقيمة 25 قرشا في تعاملات شهر يناير الماضي.

وجائت أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم السبت 1-2-2020 كالأتي:

حقق في البنك المركزي نحو 15.74 جنيه للشراء 15.84 جنيه

16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع في بنك البركة

وبلغ في بنك قناة السويس نحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلى المصري والمصرف المتحد وكريدي أجريكول نحو 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

وكانت الأنخفاضات القوية التى شهدها سعر الدولار مقابل الجنيه خلال شهر يناير الماضي بعد الارتفاعات القوية في حجم التدفقات النقدية على الاقتصاد.