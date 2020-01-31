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سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 31-1-2020 بعد صعودة إلى أعلى مستوياته

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:35 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قفزت أسعار الذهب المحلية بقيمة 4 جنيهات للجرام الواحد بعد الارتفاع القوي في سعر الذهب العالمي لتأثرة بانتشار فيروس كورونا بالصين، وسط مساعي لاحتواء الفيروس.

 

وصعدت أسعار الذهب إلى اعلي مستويات في خمس شهور وصعد الذهب في المعاملات الفورية اليوم الجمعه  0.7% إلى 1584.77 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إلى أكثر من 4%.

 

 

وبعد تلك الأرتفاعات في السعر العالمي  للذهب جائت أسعار الذهب المحلية كالأتى :

 سعر عيار 24 بلغ نحو 797 جنيهًا،

يعر عيار  21 بلغ نحو 697  جنيهًا،

سعر  عيار 18 بلغ نحو 597 جنيهًا،

سجل الجنيه الذهب 5 آلاف و576 جنيها.

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