هيثم سعيد يطرح أغنية "30 يوم".. ويراهن على نجاح ألبومه الجديد (فيديو)

طرح الفنان هيثم سعيد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "30 يوم"، والتي تحمل اسم ألبومه الجديد، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "30 يوم"، كلمات علاء سليمان، وتوزيع أحمد حسين، وألحان جوليا، وحققت نسب مشاهدة عالية.





كلمات أغنية "30 يوم"





وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهوله نقدر مرة واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصه نقبل الوضع الجديد نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا ف حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعي صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغي أي اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".





وانتهى هيثم سعيد من تسجيل ألبومه الجديد الذي يحمل أسم "30 يوم"، الذي يضم 8 أغاني متنوعة، بنزول أغنية كل 5 أيام علي موقع الفديوهات الشهير "يوتيوب".





هيثم سعيد من المطربين الذين حققوا بصمة فنية في الساحة الغنائية من خلال أعماله والتي كان أبرزها "هما مالهم بينا ياليل".





يذكر أن آخر أعمال هيثم سعيد أغنية "500 السكة"، والتي طرحت في عيد الحب الماضي، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك في عدد من الأعمال التمثيلية، أبرزها فيلم "رامى الاعتصامي".