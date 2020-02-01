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"الطب الوقائي" يكشف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:26 ص
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أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن إجراءات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت برفع درجة الاستعداد والجاهزية؛ حيث تم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض.

وقال "عيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إنه تم وضع تعريفًا للحالة وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية؛ حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول الجوي والبحري والبري.

وأضاف  رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه سيتم عزل أي حالة يتم اكتشافها، كما تم تنشيط إجراءات ترصد أمراض الجهاز التنفسي، فضلًا عن تعميم منشورات على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، تتضمن تعريف الحالات، وطرق التعامل معها والإجراءات الوقائية.

وتابع: "هناك يقظة من رجال الحجر الصحي لمناظرة الحالات القادمة من الخارج مع تحرير كروت المراقبة الصحية؛ التي تستهدف تتبع الحالات القادمة من الصين؛ مع وضع بياناتها على قاعدة بيانات القادمين من الخارج وتتبعها إلكترونيًا على مدار 14 يوم فترة حضانة المرض".
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كورونا قطاع الطب الوقائي فيروس اخبار

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