أخبار ريال مدريد اليوم| مفاجأة زيدان في الديربي واستبعاد ثنائي الملكي والمدرب يحدد مصير نجم الفريق

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الجمعة 31 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها انضمام إيفان مورانتي نجم فياريال إلى الملكي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- زيدان يحدد موقف هازارد من ديربي مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حدد موقف البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق من المشاركة في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد والمقرر إقامتها على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن النجم البلجيكي تمكن من المشاركة في تدريبات اليوم بشكل طبيعي مع زملائه ولكن ألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيدين هازارد لن يكون جاهزًا لمواجهة أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي ونقلتها ماركا الإسبانية:"أنتم تقولون أنهم جميعاً جاهزون. هازارد أيضاً؟ سوف نرى. هو يتدرب معنا شيئاً فشيئاً".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"الاحتمالات كبيرة. الشيء الجيد هو أن الجميع يريد اللعب. لن نخاطر به أبداً على أية حال".





- تقرير إيطالي: ريال مدريد و برشلونة الأقرب لضم نجم إنتر ميلان

كشف تقرير إيطالي عن اقتراب رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وان اللاعب سيكون قريب بقوة من الانضمام لصفوف قبطي الكرة الاسبانية ريال مدريد و برشلونة.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي:" تجديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أصبح صعبا خلال الفترة الحالية إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي ستستفيد كثيراً من صفقة بيع لاوتارو مارتينيز، حيث يتوقع حصولها على مبلغ 111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني القوي مع النادي".

وأضاف الموقع الإيطالي الشهير:" تم منح الأمل لنادي برشلونة و ريال مدريد الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث تم تأجيل المفاوضات بين لاوتارو مارتينيز وناديه الإيطالي، مع عدم وجود دلائل على تمديد العقد مع النادي الإيطالي".

واختتم التقرير الإيطالي:" قرار إدارة نادي إنتر ميلان يمنح الأمل لقطبي الليجا، برشلونة وريال مدريد، حيث يريد الغريمان ضم اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل بالإضافة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة جاهزان لوضع 111 مليون يورو على الطاولة لضم لاوتارو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري".





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يهزم برشلونة ومانشستر سيتي ويفوز بموهبة فياريال

فاز نادي ريال مدريد الإسباني بتوقيع النجم الإسباني الشاب إيفان مورانتي نجم فريق فياريال الإسباني للشباب في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويعد مورانتي أحد أبرز العناصر الشابة في الكرة الإسبانية في الوقت الحالي، لا سيما وأنه ركيزة أساسية في منتخب إسبانيا تحت 20 عاماً.

وأعلنت صحيفة ماركا الإسبانية خبر إتمام التعاقد مع اليافع صاحب الـ 19 عاماً، ليلتحق بالفريق الشاب للنادي الملكي "كاستيا".

ولعب مورانتي مع الفريق الثاني لفياريال "فياريال ب" وبرز بشكل كبير، مما جذب إليه أنظار فريقي مانشستر سيتي وبرشلونة رفقة ريال مدريد.

وقدرت شبكة ترانسفير ماركت العالمية قيمة اللاعب بمبلغ 7.1 مليون يورو، والذي سينضم لفريق "كاستيا" والذي يقوده أسطورة الفريق راؤول جونزاليس.





- مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام أتليتكو بالديربي

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الفريق التي ستدخل لمواجهة فريق أتليتكو مدريد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا - اريولا - التوبي

خط الدفاع : كارفخال - ميليتاو - راموس - فاران - ميندي - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش - فالفيردي - إيسكو - خاميس رودريجيز

خط الهجوم : كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - فينسيوس





- مواجهة نارية لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 5 فبراير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وفالنسيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سوسيداد الذي يحتل المركز السادس حاليا في الدوري الإسباني في مباراة صعبة للفريق الملكي.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد على ملعب سانتياجو برنابيو الخميس المقبل في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.





آخر أخبار ريال مدريد





- زيدان يتحدث عن مواجهة أتلتيكو في الديربي وجاهزية هازارد وانتقادات سيميوني

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة الفريق الملكي غدًا أمام جاره أتلتيكو مدريد في الديربي، وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"إنها مباراة خاصة، نحب اللعب على إيقاع تشجيع جماهيرنا. نريدهم أن يكونوا خلفنا وداعمين لنا وهو ما سيمنحونه لنا غدًا".

وزاد :"نعلم تماما أننا سنواجه مباراةً معقدة، كما يعلم أتلتيكو أنهم سيواجهون ذات الأمر، نأمل أن تكون مباراة عظيمة".

وعن مدى جاهزية هازارد قال :"هازارد تدرب معنا طوال الأسبوع. ربما يتم استدعاؤه غدا، لكننا لن نخاطر به على الإطلاق".

وحول الانتقادت التي توجه لسيميوني قال :"لا أفهم ذلك. أعلم قدرات سيميوني كمدرب، صحيحٌ أنني قلت أن جوارديولا هو أفضل مدرب، لكن سيميوني هو واحدٌ من أفضل المدربين كذلك، وهو ما أثبته سابقا".





- رسميًا زيدان يحسم مصير جاريث بيل مع ريال مدريد

حسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني موقف الويلزي جاريث بيل مع الفريق الملكي بشأن الرحيل أو البقاء.

واكد زيدان على أنه لا يفكر في مغادرة جاريث بيل للنادي ريال مدريد قبل غلق الانتقالات الشتوية والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم.

ومع ذلك ، نفى زيدان هذه الشائعات بسرعة ، وأصر على أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لا يزال جزءًا من خططه للنصف الثاني من الموسم.

وقال المدرب الفرنسي زيدان للصحفيين عندما سئل عن مغادرته: "جاريث موجود معنا وأنا أعتمد عليه ، أنا لا أفكر في رحيله".





- توتنهام يقترب من خطف نجم الريال في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة (التايمز) البريطانية، عن مفاجأة مدوية بشأن توتنهام الإنجليزي ونجم ريال مدريد الجناح الويلزي جاريث بيل.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن بيل اقترب كثيرا من العودة إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي مرة أخرى.

وأكملت الصحيفة، أن توتنهام يجري مفاوضات متقدمة جدًا مع بيل وريال مدريد، وواثق في أنه سيتوصل إلى اتفاق نهائي لإغلاق الصفقة اليوم.

وأشارت الصحيفة، أن دانييل ليفي، رئيس نادي شمال لندن، كان قد عقد اجتماعًا في وقت سابق مع نظيره في لوس بلانكوس، فلورنتينو بيريز، من أجل التفاوض بشأن بيل.



