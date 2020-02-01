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بعد وفاة خالد بشارة.. عمرو أديب: "ما حدث أمر مرعب"

السبت 01/فبراير/2020 - 06:57 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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نعى الإعلامي عمرو أديب، وفاة خالد بشارة العضو المنتدب بشركة أوراسكوم للتنمية، ووفاة اثنين من الصحفيين في حادث على طريق الإسكندرية، معقبا: "راحوا على الأسفلت".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إزاي الحادثة في مصر مفيهاش ملحق.. عربية خالد بشارة مصفحة مش بسهولة كدة"، مشيرا إلى أن ما حدث لخالد بشارة أمر مرعب.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن خالد بشارة كان يطلق عليه "بيل جيتس" مصر، وكان متميزًا، معتبرًا ما يتردد على أن حادث وفاة "بشارة" به شبهة جنائة "كلام بايخ"، مطالبا أن يكون هناك تشديد في إصدار رخص القيادة.
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