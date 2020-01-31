"الفجر الفني" يكرم نجوم المهرجانات حمو بيكا ونور التوت وعلي قدورة

كرّم موقع "الفجر الفني"، نجوم المهرجانات فرقة vip، والتي تضم النجم حمو بيكا وعلي قدورة ونور التوت، عن أعمالهم الفنية التي قدموها وحظيت بعدد كبير من المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وقدم نجوم المهرجانات ندوة خاصة لموقع "الفجر الفني"، تحدثوا خلالها عن أعمالهم الفنية التي يحضرونها حالياً، والأعمال التي يعتزمون تقديمها خلال الفترة المقبلة.





يُذكر أن حمو بيكا، نجم المهرجانات الشعبية، قد طرح العديد من المهرجانات التي حصدت نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي، فضلًا عن إحياءه العديد من الحفلات خارج مصر، وأبرزها الأردن والإمارات.





واستطاع "بيكا" أن يضع نفسه في قائمة الأكثر استماعًا والتي أعلنت عنها إدارة موقع "يوتيوب" لعالم 2019.





حمو بيكا هو مؤسس فرقته المكونة من نور التوت وعلي قدورة، والموزع فيجو الدخلاوي، وإدارة اعمال مصطفي دولسيكا، وحمو صبحي، سوشيال ميديا سامو الإرهابي.



