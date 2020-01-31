كلوب يكيل المديح لنجم دفاع ليفربول

كال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، المديح لمدافع الريدز جو غوميز بعد الأداء الرائع الذي قدمه الأخير في الآونة الأخيرة مع الريدز.





جاء ذلك بعدما خرج ليفربول بشباك نظيفة في 9 من آخر 11 مباراة خاضها غوميز كأساسي – كان آخرها أمام ويست هام يوم الأربعاء الماضي – بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن استعدادات ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون غدًا : "لقد تعرضنا للعديد من الإصابات في خط دفاعنا منذ بداية الموسم، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها أية مباراة بأربعة مدافعين في حالة بدنية تسمح لهم باللعب. بدأنا الموسم بشراكة دفاعية بين فان دايك وغوميز، وربما لم يقدم الأخير أفضل مستوياته، لذلك قمنا بالدفع بماتيب، والذي قدم أداءً رائعًا. بعد ذلك، أصيب ماتيب، وحل محله لوفرين، ثم أصيب لوفرين بدوره، وعاد غوميز إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى".





وأضاف :"لقد اعتمدنا على غوميز في بداية الموسم في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، وهذا ليس وضعًا مثاليًا عندما تفتقد للياقة المباريات. عندما تلعب باستمرار، فهذا لا يمثل مشكلة، ولكن في ذلك التوقيت لم يكن غوميز في أفضل حالاته، ولذلك عانى بعض الشيء. جميعنا رأينا كيف كانت ثنائيته مع فان دايك رائعة للغاية في الآونة الأخيرة. إنه لاعب استثنائي، وأنا سعيد بوجوده معنا في الفريق. غوميز سريع جدًا، وهذا يساعدنا كثيرًا في اللعب بخط دفاع متقدم، ويجيد القيام بالتدخلات وافتكاك الكرة من المهاجمين".







